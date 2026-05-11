DJ KOO「我が家26回目の母の日」妻＆娘とのお祝いディナー公開「豪華ですごい」「絵になるファミリー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】TRFのDJ KOOが5月10日、自身のInstagramを更新。家族との母の日ディナーの様子を公開した。
【写真】64歳人気DJ「とっても幸せな空間」母＆娘との豪華母の日ディナー
DJ KOOは「我が家26回目の母の日！！家族でお祝いディナー！」と添え、妻と娘との3ショットを投稿。花束を手にした妻を中央に、娘とDJ KOOが並んで笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。3人の前には、ケーキがのった大きなプレートがあり、「Happy Mother’s Day」の文字と飴細工のリボン、キャンドルとフルーツで華やかにデコレーションされている。
ディナーの段取りは「今回も娘がセッティングしてくれました！家族のお祝い行事は一緒に食事をするのが高瀬家の慣わしw」（※「高」は正式には「はしごだか」）と紹介。「いつの頃からだろう、娘がこうして全部やってくれるようになって（食事代まで奢ってくれました！）子どもの成長は宝」と記し、「母として、父にしてくれた奥さんに心から感謝です！ハッピーマザーズデイ！！」とつづっている。
この投稿は「豪華ですごい」「家族愛が伝わってくる」「娘さんの優しさに感動」「とっても幸せな空間」「絵になるファミリー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】64歳人気DJ「とっても幸せな空間」母＆娘との豪華母の日ディナー
◆DJ KOO、妻＆娘との母の日ディナー披露
DJ KOOは「我が家26回目の母の日！！家族でお祝いディナー！」と添え、妻と娘との3ショットを投稿。花束を手にした妻を中央に、娘とDJ KOOが並んで笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。3人の前には、ケーキがのった大きなプレートがあり、「Happy Mother’s Day」の文字と飴細工のリボン、キャンドルとフルーツで華やかにデコレーションされている。
◆DJ KOOの投稿に「豪華ですごい」と反響
この投稿は「豪華ですごい」「家族愛が伝わってくる」「娘さんの優しさに感動」「とっても幸せな空間」「絵になるファミリー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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