Mozilla.aiがAIを用いた作業自動化ツール「Octonous」のオープンベータ版を2026年5月7日にリリースしました。Octonousは2026年1月に発表されてクローズドベータテストが実施されていたツールで、GmailやExcelなどの複数のサービスにまたがる作業をAIを用いて自動化することができます。Octonoushttps://octonous.com/Octonous Open Beta: What We've Learned and Where We're Goinghttps://blog.mozilla.ai/octonous-open-beta-wha