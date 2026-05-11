横浜駅近くの繁華街で発生した、道路の陥没について、今日11日中にも復旧する見通しです。警察などによりますと、5月8日、横浜駅西口の近くの繁華街で道路が深さ約15センチ、5メートルほどにわたって陥没しているのが見つかりました。道路沿いで行われていた工事で、道路側から土が流れ込んでくるのを防ぐ板が傾いたことが陥没の原因とみられ、その後も工事現場側への土の流入が止まらず範囲、深さともに拡大しました。横浜市土木