小山町の富士スピードウェイで女性ドライバーによるカーレース「KYOJO CUP」の開幕戦が10日行われ、2025年誕生した県内チームも参戦しました。「KYOJO CUP」は、2017年に創設され、2026年で10年目です。女性ドライバーによるレースで、フォーミュラカーで競います。シーズン開幕戦の10日は、2025年誕生した静岡市を拠点とする「富士山静岡レーシング」から、い