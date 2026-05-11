ブレーブス戦の1回、空振り三振に倒れるドジャース・大谷。投手エルダー＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは10日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数無安打だった。チームは2―7で敗れた。ロッキーズの菅野はフィリーズ戦に先発して5回を投げ、3本塁打を浴びるなど7安打5失点で3敗目（3勝）を喫した。試合は0―6だった。ブルージェイズ