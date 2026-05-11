天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまは、5月1日から7日にかけて、栃木県の御料牧場でご静養された。【写真】防護服に身を包んで1年ぶりに再会したレインボーと写真を撮影する天皇ご一家愛子さまが子牛の名付け親になった「ご一家が御料牧場を訪れるのは2年ぶりで、1週間ほど滞在されました。現地に到着されると、天皇陛下は出迎えた県知事らに『楽しみにしてきました』と笑顔で挨拶なさっていました。皇后さまは、御料牧場ならでは