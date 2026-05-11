モデルの山田優（41）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「いつも持ち歩いているアイテムを収納できるポーチ」と書き出した山田。「普段使いはもちろん旅行にも活躍してくれそう！内側にはポケットが付いているので絆創膏など細かなものを分けて収納できるのも便利です」とお気に入りのアイテムを紹介した。カラーサングラスにハットを着用した、どアップショットも披露。この日の服装は「さらっと着