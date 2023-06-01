セリエA 25/26の第36節 クレモネーゼとピサの試合が、5月10日22:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、メーディ
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