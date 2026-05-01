セリエA 25/26の第36節 クレモネーゼとピサの試合が、5月10日22:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、メーディ・レリス（MF）らが先発に名を連ねた。

23分にピサのローゼン・ボジノフ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

31分に試合が動く。クレモネーゼのジェイミー・バーディ（FW）がゴールを決めてクレモネーゼが先制。

37分、ピサは同時に2人を交代。ステファノ・モレオ（FW）、メーディ・レリス（MF）に代わりアルトゥーロ・カラブレシ（DF）、サムエレ・アンゴリ（DF）がピッチに入る。

ここで前半が終了。1-0とクレモネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分クレモネーゼが追加点。ヤリ・バンデピュッテ（FW）のアシストからフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

57分にピサのフェリペ・ロジョラ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

59分、クレモネーゼは同時に2人を交代。ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）、ユセフ・マレー（MF）に代わりアレッシオ・ゼルビン（MF）、モーテン・トルスビー（MF）がピッチに入る。なお、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）は負傷による交代とみられる。

65分、ピサは同時に2人を交代。イサク・ブラル（MF）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）に代わりマルタ・ホイホルト（MF）、ヘンリック・マイスター（FW）がピッチに入る。

72分、クレモネーゼが選手交代を行う。ジェイミー・バーディ（FW）からアントニオ・ サナブリア（FW）に交代した。

72分、ピサが選手交代を行う。エベネザー・アキンサンミロ（FW）からガブリエレ・ピッチニーニ（FW）に交代した。

73分、クレモネーゼが選手交代を行う。ヤリ・バンデピュッテ（FW）からデイビッド・オケレケ（FW）に交代した。

85分、クレモネーゼが選手交代を行う。セバスティアーノ・ルペルト（DF）からフランチェスコ・フォリーノ（DF）に交代した。

その直後の86分クレモネーゼが追加点。アレッシオ・ゼルビン（MF）のアシストからデイビッド・オケレケ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、クレモネーゼが3-0で勝利した。

なお、ピサは49分にアルトゥーロ・カラブレシ（DF）、89分にマルタ・ホイホルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 00:30:25 更新