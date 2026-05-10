◆卓球世界選手権団体戦最終日（１０日、英ロンドン）１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、開幕８連勝で決勝まで進んできた世界２位の日本は、３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの決勝で、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）での布陣で、同１位の中国と対戦した。第１試合は張本美が王曼碰（おう・ばんいく）下して１勝目。第２試合で早田が孫穎莎（そん・えいさ）