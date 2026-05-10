車両内を確認する消防署員ら＝１０日午後５時４５分ごろ、ＪＲ川崎駅１０日午後４時３５分ごろ、ＪＲ東海道線小田原発高崎行き上野東京ラインの車内で「スプレーがまかれた」などと乗客から１１９番通報があった。車内緊急停止ボタン（非常通報装置）も押され、電車はＪＲ川崎駅で停車した。ＪＲ東日本によると、１０人程度が異常を訴えたという。川崎市消防局によると、３０代の夫妻と１歳の女児がのどの痛みや頭痛などを訴え