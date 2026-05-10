◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）先場所心不全で休場し十両に転落した翠富士（伊勢ケ浜）が黒星発進した。同・東白龍（玉ノ井）にタイミング良くはたき込まれた。「久しぶりで緊張した。とりあえず、場所に出られて良かった」と勝ち星より出場できたことに安堵（あんど）した。十両の土俵は２２年春場所以来で「久しぶり。昼寝の時間が少なくて眠い」と明かす。医師から激しすぎる稽古は難色を示されているが「そ