■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）第3試合5分3ラウンド／62キロ【試合映像】ジョリー、2戦連続でアームバー勝利！児玉兼慎を1分で制圧、大みそかに篠塚辰樹へ対戦要求◯ジョリーX児玉兼慎1ラウンド1分11秒アームバーカード決定会見時からバチバチの火花を散らせてきた一戦は、ジョリーが前戦に続いてアームバーで児玉の腕を捕らえて見事に勝利。「次はガチMMAファイターを当ててください。そして大みそか、