（高雄中央社）故安倍晋三元首相の妻昭恵さんは9日、南部・高雄市の廟（びょう）紅毛港保安堂を訪問し、安倍氏の銅像に献花した。同廟への訪問は4回目となった。台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会の謝長廷（しゃちょうてい）会長や陳其邁（ちんきまい）高雄市長らが同行した。銅像は2022年に設置された。25年には廟の隣接地に「安倍記念公園」も整備された。昭恵さんは、廟に到着するとお帰りなさいと声をかけられたことに深く