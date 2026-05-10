「広島−ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島のスタメンが発表され、坂倉が「４番・三塁」で出場する。三塁でのスタメンは２２年以来、４年ぶり。モンテロが「５番・一塁」で１１試合ぶりにスタメン入りした。ドラフト５位・赤木（仏教大）がプロ初先発に臨む。チームは９日の試合で６度目の完封負けを喫し、最下位に転落している。カープのスタメンは以下の通り。１番・左翼秋山２番・二塁菊池３番・遊撃