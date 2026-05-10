All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーリゾートのアトラクション」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：ビッグサンダー・マウンテン／54票ゴールドラッシュが過ぎ去り活気を失った鉱山を、猛スピードで駆け抜けるスリル満点のローラーコースター。夜にはライ