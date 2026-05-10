好きな「ディズニーリゾートのアトラクション」ランキング！ 2位「ビッグサンダー・マウンテン」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーリゾートのアトラクション」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「スピードは速いが急落下が無いのが安心して楽しめるから」（30代女性／富山県）、「絶叫マシンは得意ではないけれど、ビッグサンダーマウンテンはそこまで自身でも楽しく乗れるので好き」（50代女性／茨城県）、「ジェットコースターのならでも比較的浮遊感が少なく、スピード感があるため爽快感があって好きだから」（20代女性／青森県）といったコメントがありました。
回答者からは「ボートに乗ってゆったり進みながら、映画のような世界観・音楽・演出をじっくり味わえるのが魅力だからです」（60代男性／愛知県）、「カリブの海賊は、待ち時間が少なないわりに親子で楽しめて乗りごたえがあります」（30代女性／神奈川県）、「ディズニーらしい世界観にしっかり入り込めるアトラクションで、何度乗っても飽きません。ゆったり楽しめるのに迫力ある場面もあり、家族みんなで楽しめる点が好きです」（60代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：ビッグサンダー・マウンテン／54票ゴールドラッシュが過ぎ去り活気を失った鉱山を、猛スピードで駆け抜けるスリル満点のローラーコースター。夜にはライトアップされ、日中とは異なる幻想的な雰囲気を楽しめるのも魅力です。幅広い世代から愛される、パーク屈指の人気アトラクションといえるでしょう。
1位：カリブの海賊／56票ボートに乗って海賊たちの時代へとタイムスリップする、ディズニーランドの王道アトラクションです。迫力ある砲撃戦や、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウが登場する演出など、映画の中に入り込むような体験ができます。
回答者からは「ボートに乗ってゆったり進みながら、映画のような世界観・音楽・演出をじっくり味わえるのが魅力だからです」（60代男性／愛知県）、「カリブの海賊は、待ち時間が少なないわりに親子で楽しめて乗りごたえがあります」（30代女性／神奈川県）、「ディズニーらしい世界観にしっかり入り込めるアトラクションで、何度乗っても飽きません。ゆったり楽しめるのに迫力ある場面もあり、家族みんなで楽しめる点が好きです」（60代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)