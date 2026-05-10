“NG大賞しかもらったことがなかった俳優”が、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞――。長い下積みを経て、日本を代表する名バイプレーヤーとなった佐藤二朗が、9日に放送されたNHK Eテレ『スイッチインタビュー』(毎週土曜21:30〜)で役者人生の原点と現在地を語った。佐藤二朗佐藤の原点は、小学4年生の学芸会。自分がセリフを言うたびに保護者が大笑いしてくれたことから、「自分は俳優になる運命だと思った」と回顧する。