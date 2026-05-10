フリーアナウンサーの中川安奈（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。水色チビT＆デニムの“ヴィンテージ沼”ショットを披露した。「マリリン・モンローさんが愛したと言われるLevi's701そのデザインがモチーフになっているANATOMICAの可愛すぎるパンツに出会えました」とつづり、水色チビT＆デニム姿の写真をアップ。「あ〜沼から抜け出せません笑」などとつづり、ハッシュタグで「ヴィンテージ」「古着」「70