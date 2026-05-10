今日10日(日)は、北日本から西日本の広い範囲で晴れるでしょう。昨日ほどの強い風も吹かず、お出かけに良さそうです。最高気温は前日と同じか高く、関東から九州にかけて25℃以上の夏日の地点が増えるでしょう。暑さ対策を心掛けてください。広範囲で晴天北日本の暴風も収まる沖縄は梅雨空今日10日(日)は、北日本から西日本にかけて、高気圧に覆われます。北海道と東北は青空が広がり、にわか雨もないでしょう。沿岸では、とき