BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[テーラー タウンゼント] 0 - 2 [イバ ジョビク] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第5日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス3回戦で、テーラー タウンゼントと第16シードのイバ ジョビクが対戦した。 第1セットはイバ