歌手の浜崎あゆみが７日、自身のインスタグラムを更新。東京・銀座にオープンした父の店を訪問した。浜崎は「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープンて事で娘はひと足にプレオープンへ。」と切り出し、高級感あふれる会員制料理店のカウンターでのメガネ姿を公開した。浜崎は「とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心」「ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね。皆様に愛されるお店になりますように