５月９日開催のブンデスリーガ第33節で、菅原由勢が所属する古豪ブレーメンが、町田浩樹が離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦している。開始早々、引き分け以上で残留が確定するブレーメンにアクシデントが発生する。２分に相手FWパズマナ・トゥーレのふくらはぎ付近を踏んでしまった菅原が、オンフィールドレビューの末にレッドカードを受け、５分で退場となったのだ。 最終節は出場停止となるため、入れ替え戦に