ミケル・アルテタ率いるアーセナルは今シーズンこそトロフィーを掲げることはできるだろうか。積極補強で着実に力を取り戻してきたアーセナルだが、プレミアリーグでは3年連続で2位と、タイトルにあと一歩届かない状況が続いていた。アルテタ体制では2019-20シーズンのFAカップしか優勝できていないが、悲願の時は近づいている。現在、プレミアリーグ首位に立つアーセナル。2位のマンチェスター・シティとは5ポイント差だ。シティ