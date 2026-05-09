復興へ 千枚田で田植え2024年の能登半島地震とその後の豪雨で大きな被害を受けた、石川県輪島市の国名勝・白米千枚田で9日、オーナー会員による田植えが3年ぶりに行われました。世界農業遺産にも指定されている輪島市の白米千枚田では、2007年から年会費を支払って「マイ田んぼ」を管理してもらうオーナー制度を行なっています。しかし、地震と豪雨であぜが崩れるなど、大きな被害が出たため、オーナーたちによる田植えは中止され