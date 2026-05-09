ロシア館に入れず、屋外から映像を見る来場者＝9日、イタリア・ベネチア（共同）【ベネチア共同】イタリアで2年に1度開かれる現代美術の祭典、ベネチア・ビエンナーレ国際美術展が9日、始まった。国別参加部門で、2022年のウクライナ侵攻以降ロシアが初めて参加したが、会場となるロシア館に一般の来場者は入れず、屋外から映像を見る形だった。同展を巡っては、ロシアやイスラエルの参加を巡って混乱が続き、4月末には国際審