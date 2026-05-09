日本美を取り入れたデザイン2026年4月15日から20日までの6日間、横浜市西区の日産グローバル本社ギャラリーにて、「QX65」が日本で初めて一般公開されました。インフィニティは、日産が海外向けに展開している高級車ブランドで、1989年に誕生しました。【画像】これが“日本初公開”の日産「新型“クーペ風SUV”」です！ 画像を見る！（30枚以上）同ブランドの開発チームは、米国や欧州のラグジュアリーブランドに対抗できる