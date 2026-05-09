5月9日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1200m）は、田山旺佑騎乗の7番人気、アスクケンタッキー（牡3・栗東・藤原英昭）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のマメタンク（牡3・栗東・東田明士）、3着にブルーマッキンジー（牡3・栗東・杉山佳明）が入った。勝ちタイムは1:11.5（良）。2番人気で原優介騎乗、ウェルカムソング（牡3・栗東・河嶋宏樹）は、9着敗退。【京都5R】ウインブライト産駒 コルテオソレイユ