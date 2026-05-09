5月9日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1200m）は、田山旺佑騎乗の7番人気、アスクケンタッキー（牡3・栗東・藤原英昭）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のマメタンク（牡3・栗東・東田明士）、3着にブルーマッキンジー（牡3・栗東・杉山佳明）が入った。勝ちタイムは1:11.5（良）。

2番人気で原優介騎乗、ウェルカムソング（牡3・栗東・河嶋宏樹）は、9着敗退。

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軽量を生かして押し切る

田山旺佑騎乗の7番人気、アスクケンタッキーが逃げ切りを決め、2勝目をマークした。スタートダッシュは今ひとつだったが、押して押して先手を主張。3コーナー付近で先頭を奪い切ると、そのまま主導権を握った。直線でも二の脚を使ってもうひと粘り。最後まで脚色は鈍らず、軽量を生かした積極策で波乱を演出した。

アスクケンタッキー 5戦2勝

（牡3・栗東・藤原英昭）

父：Good Magic

母：Entirely

母父：Point of Entry

馬主：廣崎利洋HD

生産者：Bedouin Bloodstock LLC