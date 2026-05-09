【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの藤本美貴が5月7日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作った昼食ショットを公開した。【写真】藤本美貴「お昼から豪華すぎ」芸人夫の品数豊富な手料理公開◆藤本美貴、夫・庄司智春が作った昼食藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた」「最高 そして美味しい」とつづり、庄司が作った手料理を披露。カツ