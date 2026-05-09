藤本美貴、カツオのたたき・味噌汁…夫・庄司智春が作った昼ご飯公開「豪華」「素敵すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの藤本美貴が5月7日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作った昼食ショットを公開した。
【写真】藤本美貴「お昼から豪華すぎ」芸人夫の品数豊富な手料理公開
藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた」「最高 そして美味しい」とつづり、庄司が作った手料理を披露。カツオのたたき、ブロッコリーのサラダ、焼き魚、味噌汁、ご飯が並んだショットを公開している。
また「わさびとか本物のわさびからとかそんな事ある？笑」「ありがとうジョージー」（※原文ママ）とも記し、嬉しそうな庄司のショットも投稿している。
この投稿にファンからは「素敵すぎ」「お昼から豪華すぎ」「料理上手の旦那さん羨ましい」「ほっこりする」「幸せのお裾分けだ」などといった反響が寄せられている。なお、藤本の「ありがとうジョージー」という一文には庄司本人から「いや、ジョージーになってる！」というツッコミコメントが届いており、それに対し藤本は「笑 誤字」と返信。夫妻の仲睦まじさが伺えるやり取りとなっている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】藤本美貴「お昼から豪華すぎ」芸人夫の品数豊富な手料理公開
◆藤本美貴、夫・庄司智春が作った昼食
藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた」「最高 そして美味しい」とつづり、庄司が作った手料理を披露。カツオのたたき、ブロッコリーのサラダ、焼き魚、味噌汁、ご飯が並んだショットを公開している。
◆藤本美貴の投稿が話題
この投稿にファンからは「素敵すぎ」「お昼から豪華すぎ」「料理上手の旦那さん羨ましい」「ほっこりする」「幸せのお裾分けだ」などといった反響が寄せられている。なお、藤本の「ありがとうジョージー」という一文には庄司本人から「いや、ジョージーになってる！」というツッコミコメントが届いており、それに対し藤本は「笑 誤字」と返信。夫妻の仲睦まじさが伺えるやり取りとなっている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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