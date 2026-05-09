「西武−楽天」（９日、ベルーナドーム）「ペコちゃんｍｉｌｋｙマザーズデー」として開催され、ブランドキャラクターを務める女優の蒔田彩珠が始球式に登場し、球場を盛り上げた。「ＭＡＫＩＴＡ」と書かれた西武のユニホームにデニム姿で登場すると、投げる前に四方に丁寧にお辞儀。振りかぶって鋭く体をひねりながら投球。ノーバウンドはならず、ワンバウンドでの投球となり、悔しそうに体を傾けたが、キュートな笑顔を浮