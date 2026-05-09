お笑いタレントのケンドーコバヤシ（５３）が９日放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。第１子が誕生した際に、病院で「めっちゃ怒られた」エピソードを明かした。この日はくりぃむしちゅー・有田哲平、ＡＫＢ４８・伊藤百花らと高輪に誕生した高輪ゲートウィシティを訪ねるロケ。ケンコバは今年１月に出演した番組で昨年８月に結婚し、今年１月に第１子長男が誕生していたことを公表した。出産に立ち会おう