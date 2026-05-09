結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。5月7日（木）に放送された最終話では、スタジオゲストで登場したテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香が「結婚前に確認したほうがいいこと」を明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.最終話のアフタートークでは、視聴者からのお悩み相談コーナーでスタジオが白熱することに。今回寄せられたのは、