結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。

5月7日（木）に放送された最終話では、スタジオゲストで登場したテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香が「結婚前に確認したほうがいいこと」を明かす場面があった。

©AbemaTV,Inc.

最終話のアフタートークでは、視聴者からのお悩み相談コーナーでスタジオが白熱することに。

今回寄せられたのは、「付き合って8年の彼氏がいるが、お互い東京在住の実家暮らし。私は同棲してから結婚したいが、彼は同棲する意味がわからないと言っている。同棲せずに結婚ってあり？」というリアルなお悩み。

スタジオ見届け人の桜田通は、互いに実家暮らしである点に触れ「何ができて、できないのかを把握できてなさそう」と懸念。「結婚してから『ちょっとダメだ』ってなったら色んなものを巻き込んじゃうから、先に（同棲）できたほうがいい」と意見を述べた。

©AbemaTV,Inc.

一方で、藤本美貴は「私は（同棲）反対派なんですよ」といい、「先に飽きるのが勿体なくないですか？結婚したら嫌でもずっと一緒に住むのに」と持論を展開。

ゲストの弘中アナは「期限を決めるのは大事だし、同棲ってなるとお金が必要になってくるので、その辺りをクリアにしたほうがいいですよね」と現実的なアドバイスを送った。

©AbemaTV,Inc.

続いて、ヒコロヒーが「結婚前にこれだけは確認したほうがいいと思うことは？」と聞くと、弘中アナは「意外と連絡の頻度って気にする人いません？『どっちが何時に帰ってくるか絶対連絡しようね』って」と切り出す。

「私はしたくない、縛られたくない（笑）」「『いつ帰ってくるの？』って言われたくないです。帰らなくちゃいけないって思っちゃうじゃないですか。（夫にも）聞かない」とコメントして一同を驚かせた。

©AbemaTV,Inc.

すると、それを聞いたさや香・新山が「本当に弘中さん夫婦の逆というか、僕があまり連絡しないので2日前に揉めたばっかり…」と告白。

「ライブの打ち上げがあることを急に知って、一杯だけいただきますって飲んで、帰るつもりやから（家に）連絡しなかったんですよ。その後たまたま2本目を開けてしまって、そのまま飲んでもうて…結構時間が伸びてしまって」「（妻に）怒られて、寝ました」と赤裸々に夫婦喧嘩の内容を語り、スタジオの笑いを誘っていた。