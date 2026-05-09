10日、東京競馬場では3歳のマイル王者を決めるNHKマイルCが行われる。様々な路線から集結した18頭の中に高配当の使者はいるのか。本記事では「ローテーション」をキーワードにお届けしたい。◆クラシック路線組が圧倒的な強さを誇る理由本レースにおいて、毎年のように議論になるのが、異なる路線を歩んできた馬たちの横の比較だ。主に?王道のマイル路線、?（マイル未満の）短距離路線、?牡馬クラシック路線、?牝馬クラシック