俳優の黒田勇樹が8日、自身のインスタグラムを更新。母の死を伝えた。 【写真】美貌で知られたマネジャー母笑顔にピースサイン…SNSの報告に添えられた1枚 「母・黒田純子 逝去のご報告」と書き出し、「突然のことだったため、きちんとしたご報告が遅くなってしまい申し訳ありません。母・黒田純子が、4月30日に逝去いたしました。享年67歳。死因は脳の癌でした。葬儀は5月4日、5日に『お別れ会』として執り行