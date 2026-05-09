2026年、日本の南極観測は70周年の大きな節目を迎えます。これを記念し、東京・お台場の日本科学未来館では、2026年7月1日（水）から特別展「大南極展」を開催。本展は単なる展示に留まらず、数万年前の空気を閉じ込めた「本物の氷」や、大阪・関西万博でも注目を集めた「火星隕石」に直接触れられる貴重な体験型ミュージアムです。過酷なホワイトアウトを疑似体験できるエリアや、最新の無人探査機「MONACA」による観測最前線の紹