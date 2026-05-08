トヨタ自動車が８日発表した２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）は、売上高にあたる営業収益が前期比５・５％増の５０兆６８４９億円となった。北米を中心にハイブリッド車（ＨＶ）の販売が増えたことで、５期連続で過去最高を更新し、日本企業で初めて売上高が５０兆円を超えた。一方、最終利益は２期連続の減益で、米国の追加関税の影響額は１兆３８００億円に上った。トヨタ車の世界販売台数は好調に推移し、「レクサ