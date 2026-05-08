乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月30日（木）の放送では、群馬県に住む生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「息子が遥香先生のファンで、一緒に応援しているうちに私もファンになりました。昨年は神宮のライブにも息子と参戦し、今年もバスラ2公演に参戦予定です