大手芸能事務所アミューズがプロデュースした宿泊施設「A VILLAGE」が今月4日に、山梨・富士河口湖町にオープンした。同社は21年に山梨県西湖に本社を移転。これまでアーティストや社員がものづくりの拠点として活用してきたオフィス「AMUSE VILLAGE」の一部を、一般客も利用できる施設にリニューアルした。8800平方メートルの敷地に、屋外エリア「A VILLAGE GARDEN」とホテル棟で構成される。宿泊者はチェックイン前、チェックア