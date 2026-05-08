【ローザンヌ（スイス）共同】ウクライナ・オリンピック委員会は7日、国際オリンピック委員会（IOC）がベラルーシの国際大会参加制限の勧告を解除したことに抗議した。ロイター通信によると、声明で「軍事的、人道的な状況において、ベラルーシ代表が国のシンボルの下で国際スポーツ界に復帰する根拠となり得るような変化は一切生じていない」と主張した。一方、ベラルーシ・オリンピック委員会は「わが国の全ての選手が待ち望