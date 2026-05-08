8日の衆議院法務委員会で、中道改革連合の西村智奈美議員が、在留資格の「経営・管理」の認可基準が厳しくなった問題を取り上げた。必要な資本金の額がこれまでの500万円から3000万円に引き上げられ、カレー店などエスニック料理店への影響が心配されている。【映像】 「明確な賛成は1人」西村議員が追及した瞬間（実際の様子）西村議員は「例えば地元、それぞれの地域でエスニック料理の店なんかを経営している方もいらっしゃ