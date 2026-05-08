Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から村上春樹の珠玉の名作を厳選してご紹介。国内にとどまらず、世界的にも人気の高い村上春樹。7月には、3年ぶりとなる新作長編『夏帆―The Tale of KAHO―』が発売される。新作に備え、気になっていた一冊、もう一度読み直したい一冊に手を伸ばしてみてはいかがだろうか。この