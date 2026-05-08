高松北警察署 高松市内でタクシーに無賃乗車したとして、高松市田村町の無職の男（70）が詐欺の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は8日午後3時ごろ、高松市の天神前から自宅のある田村町までタクシーを利用したにもかかわらず、料金1700円を支払わなかった疑いです。 警察の調べに対し、男は「お金がないのに自宅までタクシーに乗った」と容疑を認めています。