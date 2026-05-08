広州市天河区で開催された広州汽車集団特別イベント。（３月２８日撮影、広州＝新華社記者／胡拿雲）【新華社広州5月8日】中国の自動車大手、広州汽車集団がこのほど発表した2026年第1四半期（1〜3月）決算は、売上高が前年同期比2.0％増の200億3900万元（1元＝約23円）で、純損益が6億5600万元の赤字となり、前年同期の7億3200万元より減少した。新車販売台数は2.4％増の38万台近くだった。自主ブランドの海外販売は86.0％増