Mizkanは5月1日、納豆商品の価格を6月1日から改定すると発表した。原材料費をはじめとする製造コストの高騰、資材調達の不安定化が続く中で、現状の価格体系では商品供給が難しいことから、全19商品を対象に税別参考小売価格で6〜20％の値上げを行う。また、十分な商品数量を確保できないことから、販売数量と生産効率を踏まえ、4商品を5月1日から休売した。価格改定の対象商品は全19商品。主力商品の「金のつぶ たれたっぷり