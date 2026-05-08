董郁玉氏（親族提供・共同）【北京共同】中国で日本人外交官に情報を提供したなどとして、スパイ罪で実刑判決を受けた共産党系主要紙の元幹部、董郁玉氏が体調悪化で刑務所から病院に搬送されたことが8日、分かった。親族が共同通信の取材に明らかにした。「大きな腫瘍が見つかり、体重も減っている」として、中国当局に治療のため一時釈放を訴えている。董氏は光明日報の元論説部副主任で、著名な改革派知識人として知られる