【モデルプレス＝2026/05/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の練習生50人が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」の「X-STAGE」に出演。一部の練習生がイメージチェンジして国民プロデューサーを沸かせた。【写真】「日プ新世界」デビュー候補の練習生50人が勢揃い◆「日プ新世界」練習生、イメチェン姿でステージ登壇