東京メトロ（東京地下鉄）のロゴマーク＝2025年1月18日東京メトロは28日、2028年3月にも運賃を引き上げる検討をしていると明らかにした。人件費や資材費の上昇に対応するのが狙い。値上げに踏み切れば、消費税増税を除いて04年の民営化後初めてとなる。小坂彰洋社長が決算記者会見で説明した。「設備投資を通じて中長期的な成長を実現する基盤を構築するためだ」と語った。関東圏ではJR東日本と西武鉄道、つくばエクスプレス